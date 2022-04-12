Названа причина, по которой «Феррари» не будет внедрять обновления к следующему Гран-при

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему команда не станет внедрять обновления к Гран-при Эмилии-Романьи, который состоится с 22 по 24 апреля.



«Мне кажется, это будет трудный уик-энд с точки зрения внесения обновлений и попытки оценить их в ходе пятничной тренировки. Очевидно, что все мысли в этот день будут обращены к квалификации. Мы не считаем, что Имола будет подходящим местом для этого. При этом мы постараемся смягчить проблемы, которые у нас до сих пор есть. Я имею в виду проблему дельфинирования, которая уже влияла на наше выступление. В общем, мы снова пытаемся поработать над этим моментом. Но что касается обновлений, то ими мы займёмся позже», — приводит слова Бинотто Motorsport.

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