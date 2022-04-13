Организаторы Гран-при Монако уверены, что этап останется в календаре чемпионата Формулы-1

Президент автомобильного клуба Монте-Карло Мишель Бюэри, отвечающий за организацию Гран-при Монако, опроверг информацию о том, что этап может лишиться места в календаре Формулы-1 из-за меняющейся ситуации.



«Люди начали говорить о предполагаемых трудностях, которые могут появиться у организаторов после этого года. Якобы финансовые требования Liberty Media слишком высоки для нас, что Гран-при Монако исчезнет из календаря. Это неправда. Мы продолжаем переговоры, которые должны вылиться в подписание контракта. Я не знаю, на какой срок будет рассчитано новое соглашение, может, на три года, может, на пять лет, – но это просто детали», — приводит слова Бюэри RaceFans.



Ранее СМИ предполагали, что некоторые страны могут не продлить соглашения с чемпионатом, поскольку новые владельцы взяли курс на расширение географии чемпионата.