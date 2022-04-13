Хэмилтон захотел заставить Джорджа Расселла прыгнуть с парашютом

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пошутил, что хочет заставить своего напарника Джорджа Расселла прыгнуть с парашютом.
«Думаю, я буду придерживаться четырёх колёс», — написал Джордж Расселл в своих социальных сетях, показав фотографии с Хэмилтоном, когда они занимались сёрфингом.
Хэмилтон также отметил неприятные ощущения от нового опыта, добавив, что его следующая цель — заставить Джорджа Расселла прыгнуть с парашютом.
«Однако я не буду с тобой в тандеме», — ответил в комментариях Расселл.
Фото: Из личного архива Джорджа Расселла
Напомним, Расселл перешёл в «Мерседес» перед стартом сезона-2022, заменив в составе команды Валттери Боттаса. После трёх гонок Расселл занимает второе место в личном зачёте, Хэмилтон располагается на пятой строчке.
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