Машины «Астон Мартин» и «Ред Булл» — самые тяжёлые в пелотоне

Стал известен примерный вес болидов Формулы-1 на Гран-при Австралии. Об этом сообщило издание Sala Stampa Racing.
Самой тяжёлой машиной в пелотоне в настоящий момент является «Астон Мартин», вес которой составляет 815 кг. Наименьшим весом обладают «Феррари», «Уильямс», «Альпин», «Альфа Ромео» и «Альфа Таури» — машины этих команд весят 800 кг.
Напомним, минимальный вес машин в сезоне-2022 составляет 798 кг. Перед стартом сезона эта цифра была увеличена на 43 кг, чего оказалось недостаточно.
Вес машин на Гран-при Австралии 2022 года:
«Феррари» — 800 кг
«Мерседес» — 806 кг
«Ред Булл» — 810 кг
«Макларен» — 805 кг
«Уильямс» — 800 кг
«Альпин» — 800 кг
«Альфа Ромео» — 800 кг
«Астон Мартин» — 815 кг
«Альфа Таури» — 800 кг
«Хаас» — 803 кг.
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