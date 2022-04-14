Машины «Астон Мартин» и «Ред Булл» — самые тяжёлые в пелотоне

Стал известен примерный вес болидов Формулы-1 на Гран-при Австралии. Об этом сообщило издание Sala Stampa Racing.



Самой тяжёлой машиной в пелотоне в настоящий момент является «Астон Мартин», вес которой составляет 815 кг. Наименьшим весом обладают «Феррари», «Уильямс», «Альпин», «Альфа Ромео» и «Альфа Таури» — машины этих команд весят 800 кг.



Напомним, минимальный вес машин в сезоне-2022 составляет 798 кг. Перед стартом сезона эта цифра была увеличена на 43 кг, чего оказалось недостаточно.



Вес машин на Гран-при Австралии 2022 года:



«Феррари» — 800 кг

«Мерседес» — 806 кг

«Ред Булл» — 810 кг

«Макларен» — 805 кг

«Уильямс» — 800 кг

«Альпин» — 800 кг

«Альфа Ромео» — 800 кг

«Астон Мартин» — 815 кг

«Альфа Таури» — 800 кг

«Хаас» — 803 кг.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».