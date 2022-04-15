Штайнер: надеюсь, что замена Гран-при России не станет гонкой ради гонки
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер надеется, что замена Гран-при России станет обоснованной, а проведение гонки будет иметь смысл независимо от того, где она пройдёт.
«Решение о замене этапа должно зависеть от того, как много новая гонка принесёт в бюджет. Решение останется за Формулой-1, но мы должны быть уверены, что не проводим гонку ради самой гонки, учитывая высокие затраты на логистику и другие расходы.
Формула-1 должна позаботиться о том, чтобы мы получили адекватную оплату за проведение этапа в новом месте. Мы не должны потерять деньги. Думаю, 22 гонки за сезон — это разумная цифра, но если 23-я принесёт нам выгоду, то всё в полном порядке», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.
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