Риккардо: на новых машинах чем ниже скорость — тем хуже сцепление с трассой

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мнением о машинах 2022 года.
«Думаю, возвращение тактики обгонов с поздними торможениями возможно. В определённой степени точно. В основном проблема с отсутствием таких обгонов лежит на прошлогодних тормозах марки Akebono. Кроме того, я не мог достаточно агрессивно действовать на торможениях из-за определённых характеристик нашего болида. Дело было в сочетании оптимальных ощущений за рулём и аэродинамических особенностей машины. Но в будущем всё наладится.
Сейчас на новых машинах чем ниже скорость – тем хуже сцепление машины с трассой. Если скорость выше, то и сцепление растёт. Из-за этого проходить медленные, извилистые участки трасс становится очень непросто. Ощущения от пилотирования стали жёстче», — приводит слова Риккардо RacingNews365.
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