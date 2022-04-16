Даниэль Риккардо рассказал о целях на этот сезон Формулы-1

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о целях на нынешний сезон Формулы-1.



«Надеюсь, в этом году будет две победы. Или больше. Но я приму любой результат. По крайней мере для себя цели я уже установил. Главное, не хочу пережить ещё один сложный сезон, как это было в 2021 году. Это было непростое время, несмотря на успех в Монце. Глядя на результаты, должен сказать, что в квалификации мне ещё есть куда расти», — приводит слова Риккардо издание Sport Bild.



В нынешнем сезоне Формулы-1 Риккардо после трёх гонок занимает 11-е место в личном зачёте пилотов. В активе австралийского гонщика 8 очков. Возглавляет зачёт пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер — на счету монегаска 71 балл.

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