Даниэль Риккардо рассказал о целях на этот сезон Формулы-1
Поделиться
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о целях на нынешний сезон Формулы-1.
«Надеюсь, в этом году будет две победы. Или больше. Но я приму любой результат. По крайней мере для себя цели я уже установил. Главное, не хочу пережить ещё один сложный сезон, как это было в 2021 году. Это было непростое время, несмотря на успех в Монце. Глядя на результаты, должен сказать, что в квалификации мне ещё есть куда расти», — приводит слова Риккардо издание Sport Bild.
В нынешнем сезоне Формулы-1 Риккардо после трёх гонок занимает 11-е место в личном зачёте пилотов. В активе австралийского гонщика 8 очков. Возглавляет зачёт пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер — на счету монегаска 71 балл.
Комментарии
- 16 апреля 2022
-
12:12
-
11:41
-
10:35
-
10:02
- 15 апреля 2022
-
23:47
-
23:03
-
21:59
-
21:02
-
20:06
-
18:55
-
17:41
-
16:11
-
15:19
-
14:24
-
13:45
-
12:34
-
12:05
-
11:16
-
10:41
-
09:58
-
00:19
-
00:14
- 14 апреля 2022
-
22:04
-
20:54
-
19:58
-
19:02
-
18:02
-
16:19
-
15:54
-
14:53
-
13:40
-
13:34
-
12:23
-
11:56
-
10:52
Партнерский контент