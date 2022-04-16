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Изола — о стратегии Албона: вижу подобное впервые за 12 лет

Изола — о стратегии Албона: вижу подобное впервые за 12 лет
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Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола восхитился тем, как Александер Албон проехал 57 кругов на одном комплекте шин на Гран-при Австралии.

«Я вижу такую стратегию впервые за 12 лет. Это выдающийся подход. Смогут ли пилоты повторить подобное? Всё зависит от нагрузки на шины. Конечно, помогла и машина безопасности. «Уильямс» смог выжать из шин максимум и ехал с хорошей скоростью. Это важная информация.

Температура чехлов сейчас ниже, так что прогрев шин стал проблемой. Кроме того, усложнились первые круги после режима машины безопасности — нужно правильным образом прогревать резину. Это было выдающееся выступление. Я до сих пор недоумеваю, как это возможно.

Конечно, команда провела свои расчёты. Но если бы Алекс заехал на круг раньше, то он мог бы претендовать на лучший круг. С «софтом» это было весьма реально», — приводит слова Изолы PlanetF1.

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