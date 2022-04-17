Мазепин: некоторые команды Ф-1 не возвращают деньги, нарушая контракт, а затем требуют ещё

Бывший пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин высказался о скандальной ситуации со своей бывшей командой «Хаас». Ранее стало известно, что американский гоночный коллектив отклонил требование бывшего титульного спонсора, «Уралкалия», о возврате $ 13 млн, которые уже были выплачены перед началом сезона, а также настоял на дополнительной компенсации в размере $ 8,6 млн за «упущенную выгоду».



«Большая проблема заключается в том, что в этом спорте командам позволяется не возвращать спонсорские средства, нарушая условия контракта, и даже требовать заплатить ещё. При этом они продолжают говорить, что не хотят денег из России», — сказал Мазепин в эфире CNN.



Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине.