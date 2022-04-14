Выгнавшая Мазепина команда отказалась вернуть деньги. И требует заплатить ещё!

Отношения между российской компанией «Уралкалий», семьёй Мазепиных и командой Формулы-1 «Хаас» продолжаются – несмотря на разрыв контракта в начале марта 2022 года. Сегодня стала известно реакция «Хааса» на требование «Уралкалия» вернуть деньги, выплаченные по контракту за сезон-2022 до расторжения соглашения. Как нетрудно догадаться, отдавать миллионы долларов в «Хаасе» не намерены.

Требования «Уралкалия» и ответ американцев

«Хаас» объявил о расторжении контракта с «Уралкалием» и, соответственно, об уходе из команды Никиты Мазепина 5 марта. Спустя несколько дней в «Уралкалии» заявили, что потребуют возвращения уже выплаченных за 2022 год средств, а в противном случае оставляют за собой право обратиться в суд. И вот, спустя месяц, стало известно, планируют ли американцы возвращать деньги по-хорошему.

Ответ «Хааса» оказался более чем предсказуемым. По данным портала Motorsport, американцы не считают, что должны перевести «Уралкалию» € 12 млн. В «Хаасе» указывают на пункт в контракте, согласно которому «Уралкалий» не должен каким-либо образом портить деловую репутацию команды Ф-1 – американцы считают, что относительная близость семьи Мазепиных к Владимиру Путину и введение санкций со стороны Евросоюза как раз ложатся в пункт о порче доброго имени команды, а раз так, то контракт расторгнут по вине россиян.



Более того, в «Хаасе» не только отказываются возвращать ранее полученные деньги, но и угрожают, что сами обратятся в суд и потребуют заплатить им ещё € 8 млн – как компенсацию за упущенную выгоду. Можно предположить, что эта сумма – оставшаяся часть взноса «Уралкалия» за сезон-2022. Таким образом, в целом за роль титульного спонсора и выступления Мазепина российская команда должна была заплатить € 20 млн. По прикидкам, это где-то четверть бюджета «Хааса».

Последний день тестов Никиты Мазепина в Формуле-1, уже без ливреи-триколора Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Что ещё не сделал «Хаас»

Материал Motorsport позволил узнать ещё ряд нюансов о пунктах контракта, которые не исполнила американская сторона. В частности, Никита Мазепин не получил свою зарплату за первые месяцы 2022 года. Не удивляйтесь наличию зарплаты: даже если пилот относится к числу рента-драйверов, то всё равно ему полагается определённое жалование, которое выделяется из суммы спонсорского соглашения. Тот же Серхио Перес получал миллионы благодаря привлечению компаний из Мексики.

Во-вторых, «Хаас» не исполнил обещание отправить Мазепину болид, на котором он выступал в 2021 году. Это не подарок, а вполне себе пункт контракта, по которому после завершения чемпионата машина должна была перейти в собственность гонщика. Теперь американцы отказываются отправлять автомобиль, пока «Уралкалий» не переведёт им € 8 млн. Можно сказать, машина внезапно оказалась в заложниках.

Каковы судебные перспективы

Кто кого сможет переиграть и уничтожить в суде? За комментарием мы обратились к спортивному юристу Анне Анцелиович.



«В данной ситуации многое зависит от применимого права и главного места разрешения споров. Подозреваю, что, возможно, это либо английская, либо американская система правосудия. Коммерческие суды не всегда принимают решения под влиянием политического контекста: они чаще всего ориентируются на положения договора, так как иное поставит под угрозу систему экономических отношений. Важный момент: под санкциями не сама компания, а владелец. В таком случае договор же заключён не лично с Мазепиным. Здесь не всё так однозначно. Не могу сказать, что у «Уралкалия» точно нет шансов и смысла идти оспаривать это решение», — заявила Анцеилович.



Вместе с тем юрист не исключила, что дополнительных выплат может добиться и сам «Хаас», поскольку слишком многое зависит от деталей.

«Правомерен ли встречный иск к «Уралкалию» за нанесённый ущерб «Хаасу»? Зависит от условий договора. Мне тяжело комментировать, ведь я не вижу документы. Но потенциально — да. Если в документах есть такое положение — и суд признает, что договор «Хаасом» был расторгнут правомерно — тогда и компенсацию могут присудить. Но для этого «Хаасу» надо подать иск в суд на «Уралкалий» либо встречный иск, если «Уралкалий» сделает это первым».

Отметим, что противостояние компании и команды будет осложнено текущей политической ситуацией в мире и различными санкциями и контрсанкциями. Тот же «Уралкалий», даже если этого потребует суд, сейчас не имеет права перевести за границу крупную сумму в валюте.



Впрочем, если стороны действительно организуют разбирательства в суде, то они могут затянуться на несколько лет, а за это время многое в мире может измениться. Пока же очевидно, что в ближайшее время никто требуемых денег не увидит, а Никита может не торопиться с обустройством гаража под VF-21.