Ферстаппен: пилоты Формулы-1 не должны выступать только на городских трассах
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Пилот команды «Ред Булл» и действующий чемпион Формулы-1, голландец Макс Ферстаппен считает, что чемпионат не должен отказываться от исторических этапов исключительно ради расширения географии гонок.
«Формула-1 должна получать прибыть и делать спорт популярнее, это очевидно, но, помимо этого, важно оставлять в календаре и правильные трассы. Мы не должны выступать только на городских трассах. В конце концов, наши автомобили просто созданы не для них.
«Стефано Доменикали (исполнительный директор Формулы-1. – Прим. «Чемпионата») знает, что машины не созданы для городских трасс, но ему приходится считаться со словами акционеров. Всё поменялось. Развлечение идёт на первом месте», – приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.
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