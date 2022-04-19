Источник: команды Формулы-1 просят проверить «Хаас» и «Феррари»

Сразу несколько команд Формулы-1 просят ФИА проверить «Хаас» и «Феррари» на предмет запрещённого обмена информацией между коллективами во время разработки новых болидов. Об этом сообщает издание Auto Motor Und Sport. Официально эта информация не подтверждена.

По сообщениям источника, возмущение нарастает, когда «Хаас» финиширует в очках и, имея 240 сотрудников, добивается лучших результатов, чем команды, более чем в два раза превышающие её по размеру.

Сразу три команды обратились в ФИА с просьбой проверить соответствие между VF-22 и F1-75. Конкретные команды не называются, однако издание утверждает, что в эту тройку входит кто-то из следующих коллективов: «Макларен», «Астон Мартин», «Альпин» и «Мерседес».