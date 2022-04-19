«Нужны реформы». Вольф — о подозрении в отношении «Хааса» и «Феррари» из-за сходства авто

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился мыслями на тему того, что новый болид «Хааса» может быть конструктивной копией автомобиля «Феррари».

«Я думаю, что нам нужны реформы, так как все мы хотим избежать тех дискуссий, которые идут в настоящее время. Каждый заслуживает того, чтобы быть успешным, и все должны получать признание за хорошо проделанную работу. Но порой возникают аргументы против, что нехорошо для спорта.



Раньше «Астон Мартин» использовал нашу аэродинамическую трубу. Но на нас вылилось много критики. И в будущем, если б нам пришлось прекратить сотрудничество, мы бы пошли на это. Потому что сотрудничества в том виде, как это происходит сегодня, не должно быть.

Надо признать, что «Хаас» совершил огромный прорыв. И теперь мы, успешная организация с 2000 сотрудников, сражаемся с ними. Так что, должно быть, они действительно проделали великолепную работу», — приводит слова Вольфа PlanetF1.