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Глава «Рено» рассказал, что компания должна была уйти из Формулы-1 в 2020 году

Глава «Рено» рассказал, что компания должна была уйти из Формулы-1 в 2020 году
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Глава «Рено» Лука де Мео признался, что в 2020 году компания была близка к уходу из Формулы-1.

«Когда я вступал на пост руководителя компании, мне сказали, что участие в Формуле-1 должно быть прекращено. 40-летняя история должна подойти к концу. Я выступил против такого решения. Многие считают эту категорию просто огромной тратой денег, но участие в соревнованиях имеет основополагающее значение для всего мира в целом.

Могу сказать, что мы стали лучше по сравнению с прошлым годом, а с приходом Отмара Зафнауэра команда стала ещё более солидной в плане руководства. У нас есть долгосрочный план, который должен привести нас к победе. Но, конечно, в таких случаях нельзя говорить наверняка. Условия для победы мы создаём. Нужно лишь немного удачи», — приводит слова де Мео FormulaPassion.

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