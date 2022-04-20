Глава «Рено» рассказал, что компания должна была уйти из Формулы-1 в 2020 году

Глава «Рено» Лука де Мео признался, что в 2020 году компания была близка к уходу из Формулы-1.



«Когда я вступал на пост руководителя компании, мне сказали, что участие в Формуле-1 должно быть прекращено. 40-летняя история должна подойти к концу. Я выступил против такого решения. Многие считают эту категорию просто огромной тратой денег, но участие в соревнованиях имеет основополагающее значение для всего мира в целом.



Могу сказать, что мы стали лучше по сравнению с прошлым годом, а с приходом Отмара Зафнауэра команда стала ещё более солидной в плане руководства. У нас есть долгосрочный план, который должен привести нас к победе. Но, конечно, в таких случаях нельзя говорить наверняка. Условия для победы мы создаём. Нужно лишь немного удачи», — приводит слова де Мео FormulaPassion.