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Расселл объяснил, почему красные флаги особенно сильно помешали «Мерседесу»

Расселл объяснил, почему красные флаги особенно сильно помешали «Мерседесу»
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал 11-й результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

«У нас на первых гонках были проблемы с температурой шин: всегда было похоже на то, что мы делаем дополнительный прыжок вверх на втором круге. Мы видели это в Австралии, когда сравнивали себя с „Альпин“ и „Маклареном“: они показывали лучший круг на первом же, а мы на третьем или пятом. Досадно, что сегодня всё так сложилось с красными флагами, но если и должен быть уик-энд, где мы оказываемся после квалификации не там, где хотели бы, то пусть лучше это будет уик-энд со спринтерской гонкой. Неидеально, но у нас будет шанс отыграть позиции завтра.

Спринтерская гонка будет интересной с этими новыми машинами, ведь мы можем ехать друг за другом чуть ближе. Но я не думаю, что будет достаточно кругов и достаточная деградация шин, чтобы мы получили преимущество по сравнению с ближайшими соперниками. Также в нашем распоряжении будет воскресная гонка, и мы можем двигаться только вверх», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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