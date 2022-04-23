Себастьян Феттель оценил свой лучший в сезоне на данный момент результат квалификации

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, по итогам которой он стал девятым.
«Я доволен проделанной нами работой. Впервые в этом году я попал в третий сегмент квалификации, и также впервые в этом году обе наши машины прошли во вторую сессию, что является большим успехом нашего гоночного коллектива.
Мне потребовалось некоторое время, чтобы освоиться, но к первой попытке во второй сессии всё было нормально. В третьем сегменте у меня был только один нормальный круг. Во второй попытке я поздно затормозил и оказался за пределами трассы во втором повороте. Однако потом всё стало на свои места. Жаль, что всё в итоге закончилось небольшим разочарованием, но возможность хорошо выступить у нас всё же есть», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
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