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Колапинто выиграл спринтерскую гонку Ф-3 в Имоле, Смоляр поднялся с 15-го места на девятое

Колапинто выиграл спринтерскую гонку Ф-3 в Имоле, Смоляр поднялся с 15-го места на девятое
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Франко Колапинто одержал победу в спринтерской гонке этапа Формулы-3 в итальянской Имоле. Колапинто, занявший в квалификации 12-е место, стартовал на перевёрнутой решётке с поула и удержал лидерство на первом круге, но на рестарте гонки пропустил Кайо Коллета, однако затем сумел обратно его опередить. Сам Коллет практически тут же сошёл из-за столкновения с Исааком Хаджаром.

Россиянин Александр Смоляр, стартовавший 15-м, благодаря собственным обгонам и проблемам коллег поднялся на девятое место. Артур Леклер после старта с 21-й позиции финишировал 14-м.

Формула-3. Имола. Спринтерская гонка

1. Франко Колапинто
2. Виктор Мартинс +2.6
3. Джек Кроуфорд + 2.7
4. Роман Станек +3.6
5. Исаак Хаджар +4.0
6. Зейн Малоуни +4.6
7. Оливер Расмуссен +5.1
8. Кейлен Фредерик +5.5
9. Александр Смоляр +5.8
10. Рафаэль Виллагомес +6.4...
13. Оливер Берман +7.1
14. Артур Леклер +7.6

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