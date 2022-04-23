Росберг предрёк «Феррари» проблемы в гонке Гран-при Эмилии-Романьи

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, победу в которой одержал Макс Ферстаппен.
«Определённо у «Феррари» есть повод для волнения, потому что их деградация шин была очень серьёзной в концовке спринта, а разница во времени на круге между двумя лидерами оказалась весьма значительной. Из-за этого им завтра будет сложно.
Ферстаппен, что типично для него, не ослабляет хватку. Именно поэтому он один из тех парней, которых ты меньше всего хочешь видеть в своих зеркалах заднего вида, особенно когда болид становится в них всё больше и больше: этот парень будет атаковать на все сто процентов. Именно это он сделал здесь.
Мне нравятся эти спринтерские гонки. Почему нет? Было весело смотреть, была хорошая борьба, так что я за», — приводит слова Росберга Sky Sports.
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