Французский экипаж погиб во время ралли из-за аварии

Французский пилот Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли в субботу, 23 апреля, в ходе ралли в Ардеше (Франция). Об этом информирует издание L'Équipe со ссылкой на AFP.



Сообщается, что экипаж попал в аварию, спровоцировать которую могла дождливая погода. Точные причины произошедшего пока, однако, не называются. Из-за трагедии соревнования остановили. В настоящее время проходят следственные действия, направленные на установление всех фактов трагического инцидента.



Дегранжу было 40 лет. Его дебют в ралли состоялся в 2004 году. За это время он провёл 80 гонок. С Сюро он периодически выступал с 2010 года.