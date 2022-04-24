Росберг — Леклеру: ты не можешь позволить себе развороты, когда едешь сам по себе
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал ошибку пилота «Феррари» Шарля Леклера. Болид монегаска развернуло, когда он занимал третье место в гонке. После вынужденного пит-стопа Леклер поднялся с девятой позиции на шестую к финишу гонки. Победу в Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«Шарль… Если ты сражаешься за чемпионство против Макса Фертаппена, то ты не можешь позволить себе развороты, когда едешь сам по себе, не в борьбе. Да, он преследовал Серхио Переса, но давление в тот момент было именно на Пересе.
Так разворачиваться… Боже мой. Он должен избегать подобного в оставшейся части сезона, если хочет завоевать титул», — приводит слова Росберга Sky Sports.
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