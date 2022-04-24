Домашний кошмар «Феррари»: обиднейшая ошибка Леклера и сход Сайнса

Прогнозы синоптиков не обманули: гонка Формулы-1 в Имоле получилась фактически дождевой, что должно было сделать её ещё более интересной. Но по крайней мере в борьбе за победу сложные условия мало на что повлияли.

Катастрофа для Сайнса и Алонсо, прорыв Расселла

Разнообразием шинной стратегии гонщики не блеснули. К старту гонки Ф-1 дождь прекратился и трасса успела немного подсохнуть — в такой ситуации выбор промежуточных шин был единственно верным.

Если в спринте Макс Ферстаппен стартовал плохо, то в главной гонке уик-энда настала очередь «Феррари»: и Леклер, и Сайнс плохо тронулись с места. Шарль отделался потерей двух мест (вперёд вышли Перес и Норрис), а вот у Карлоса произошла катастрофа: в «Тамбурелло» испанец не поделил поворот с Риккардо. Трудно кого-то обвинить: Даниэль не совершал чего-то сумасбродного. Так или иначе, «Феррари» Сайнса застряла в гравии, а Риккардо поехал дальше последним.

Сход Карлоса Сайнса после контакта с Даниэлем Риккардо Фото: Getty Images

Ещё один контакт случился между Миком Шумахером и Фернандо Алонсо. Немец пытался агрессивно бороться с пилотом «Альпин» на выходе из шиканы, но в итоге после лёгкого контакта потерял контроль над машиной и, перед тем как вылетел, успел пробить на автомобиле Фернандо боковой понтон — чуть позже двукратному чемпиону пришлось сойти.

Ну а главным героем старта, помимо Норриса, стал Расселл, пробившийся с 11-й позиции на шестую. Что же до Ландо, то Леклера он сдерживал не слишком долго: когда сейфти-кар освободил трассу после эвакуации машины Сайнса, монегаск достаточно быстро вырвался вперёд. Правда, Ферстаппен к этому моменту уехал на шесть секунд, Перес — на три.

Леклер вроде бы прошёл Переса, но…

Освободившись от «Макларена», Леклер имел впереди почти всю гонку, чтобы броситься в погоню за «Ред Булл». Но «погоня» — это было бы слишком громко: Шарль ехал чуть быстрее Переса, но не Ферстаппена. Может, попробовал бы атаковать, но тут настало время пит-стопов. Новый заряд дождя приходить не собирался, промежуточные шины изнашивались, а трасса всё подсыхала и подсыхала. Нашёлся и экспериментатор: ехавшему последним Риккардо терять было нечего, и именно австралиец перешёл на слики. Пилот «Макларена» моментально поехал быстрее — и в боксы рванули все.

Леклер провёл пит-стоп на круг позже Переса и вроде бы выехал впереди, но дальше всё было как в гонках Формулы-2: на холодной резине у Шарля не было шансов сдержать Чеко, который уже успел прогреть покрышки. Так что пилот «Феррари» вновь оказался позади сразу двух «Ред Булл».

Норрис спокойно ехал четвёртым, а Джордж Расселл проявлял себя в роли явного лидера «Мерседеса»: пока Хэмилтон болтался во второй десятке, британец пусть и со второй попытки, но всё-таки прошёл Магнуссена. Кевин моментально пропустил и Боттаса — «Альфа Ромео» была гораздо быстрее. До перехода на слики Валттери так сильно оторвался от «Хааса», что даже провальный пит-стоп (12 секунд – завозились с передним правым колесом) не помешал финну остаться впереди. Более того, Магнуссен пропустил ещё и Феттеля: Себу помог более ранний пит-стоп.

Очковую зону замыкал Юки Цунода, сформировавший за собой настоящий паровозик. Японец сдерживал Стролла («Астон Мартин» в Имоле явно ожил), Лэнс не пропускал вперёд Окона, а вот дальше словно угодивший в депрессию Хэмилтон не сдержал ещё и Албона (!) с Гасли и откатился на провальное 14-е место. И уже вскоре после середины дистанции семикратный чемпион мира пропустил Макса Ферстаппена на круг…

Леклер порадовал Ферстаппена

Борьбы за победу фактически не было: на сухой трассе Леклер ехал в лучшем случае в одном темпе с Пересом и не мог сократить двухсекундное отставание, в то время как Ферстаппен спокойно возглавлял заезд. В такой ситуации «Феррари» решила провести почти бесплатный пит-стоп: после остановки в боксах Шарль выехал позади Норриса, но было очевидно, что это временно.

В «Ред Булл» решили не дарить Леклеру стратегическую инициативу на случай позднего сейфти-кара и тоже зазвали своих гонщиков. На прогретых шинах Шарль всё-таки сумел забраться в зону DRS позади Переса, но скорости для атаки на стартовой прямой не хватало. А дальше у монегаска сдали нервы: в попытке максимально приблизиться к «Ред Булл» лидер общего зачёта слишком агрессивно атаковал бордюр и его «Феррари» развернуло. Лёгкий удар об отбойник не сломал подвеску, но пришлось снова ехать в боксы для замены переднего антикрыла.

После ошибки и дополнительного пит-стопа Леклер оказался только девятым, но практически тут же прошёл Магнуссена. Дальше Шарль легко сожрал шесть секунд от Феттеля и опередил «Астон Мартин». До финиша гонки Леклер успел пройти и Цуноду — шестое место. То есть вместо 15 очков за третье место Шарль заработал 8. Может аукнуться в конце сезона.

Гонщики «Ред Булл» между тем оформили победный дубль (с быстрейшим кругом для Ферстаппена), а Норрис после ошибки Леклера поднялся на подиум. Расселл с огромным трудом отбил атаки Боттаса в споре за пятое место — Валттери снова был в ударе! Леклер, Цунода, Феттель, Магнуссен и Стролл замкнули десятку — в итоге Лэнс, забравший «паровозик» у уехавшего вперёд Цуноды, уверенно удержал позади себя солидную группу.

Льюис Хэмилтон, несмотря на многочисленные попытки опередить Пьера Гасли, так и финишировал на унылом 13-м месте — на фоне финиша Расселла в топ-4 это просто провал. Точно ли Льюису так интересна борьба в середине пелотона, как сам британец об этом говорит?



Пока Хэмилтон страдает, Ферстаппен в общем зачёте сократил отставание от Леклера: теперь голландец проигрывает монегаску 27 очков — уже не так впечатляюще. Следующая гонка Формулы-1 пройдёт на новой уличной трассе в Майами через две недели.