Росберг: «Мерседес» взял вину на себя, чтобы подбодрить Хэмилтона. Это очень умно

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что глава «Мерседеса» Тото Вольф намеренно взял вину за неудачное выступление Льюиса Хэмилтона в Имоле на себя, чтобы поддержать британца.

«Мерседес» взял вину на себя, действительно пытаясь поддержать Льюиса психологически, поднимая его и говоря: «Эй, Льюис, это не твоя заслуга, это действительно на нас», так что это очень умно, потому что это не совсем правда, но это очень умно со стороны Тото.

Давайте вспомним, что Расселл финишировал четвёртым на той же самой машине, так что плохой результат Льюиса в первую очередь связан с ним самим. Тото просто попытался приободрить его. Очень важно постараться сделать так, чтобы Льюис сохранил мотивацию на протяжении всего сезона. Это важно для всей команды, и Льюису очень легко потерять её после таких событий», — приводит слова Росберга Formula1News.co.uk.