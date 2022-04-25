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Ферстаппен — об обгоне Хэмилтона: ничего захватывающего, они очень медленные в этом году

Ферстаппен — об обгоне Хэмилтона: ничего захватывающего, они очень медленные в этом году
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен утверждает, что обгон пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Эмилии-Романьи не принёс ему особой радости из-за медлительности немецкой команды.

«Мерседес» очень медленный в этом году, так что для меня в этом нет ничего захватывающего, просто так получилось.

Это был хороший уик-энд для нас, мы нуждались в нём. Я не ожидал, что всё сложится настолько успешно. Но когда в конце ты получаешь такой результат, это просто невероятно: мы заняли первое и второе места, а также набрали максимум очков. Стоит отметить и то, что мы не допустили ни одной ошибки, так что эти выходные получились очень позитивными», — приводит слова Ферстаппена Daily Express.

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