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В «Рено» подтвердили переговоры с Андретти о выходе в Формулу-1

В «Рено» подтвердили переговоры с Андретти о выходе в Формулу-1
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Гендиректор «Рено» Лука де Мео подтвердил, что компания планирует поддержать Майкла Андретти, который заинтересован в выходе в Формулу-1 с собственной командой. Ранее бывшему пилоту отказали в заявке, но «Рено» согласилась поставлять двигатели команде американского бизнесмена.

«Эти переговоры веду не я, а Лоран Росси. Но они идут, нам это интересно. Мы говорим об отличном проекте, которым занимаются компетентные люди. У них есть средства, это важно для Формулы-1.

В нынешних условиях мы заинтересованы в объединении с кем-то. Некоторое время мы поставляли двигатели «Ред Булл» и «Макларен», но это осталось в прошлом», — цитирует де Мео Grandprix.

Как пояснил представитель «Рено», в настоящее время о создании дочерней команды «Альпин» речь не идёт. Судя по всему, у Андретти будет самостоятельная команда.

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