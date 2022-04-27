В «Рено» подтвердили переговоры с Андретти о выходе в Формулу-1

Гендиректор «Рено» Лука де Мео подтвердил, что компания планирует поддержать Майкла Андретти, который заинтересован в выходе в Формулу-1 с собственной командой. Ранее бывшему пилоту отказали в заявке, но «Рено» согласилась поставлять двигатели команде американского бизнесмена.



«Эти переговоры веду не я, а Лоран Росси. Но они идут, нам это интересно. Мы говорим об отличном проекте, которым занимаются компетентные люди. У них есть средства, это важно для Формулы-1.



В нынешних условиях мы заинтересованы в объединении с кем-то. Некоторое время мы поставляли двигатели «Ред Булл» и «Макларен», но это осталось в прошлом», — цитирует де Мео Grandprix.



Как пояснил представитель «Рено», в настоящее время о создании дочерней команды «Альпин» речь не идёт. Судя по всему, у Андретти будет самостоятельная команда.