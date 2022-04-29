Баттон: Леклер понимает Ферстаппена гораздо лучше, чем Хэмилтон

Экс-чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон поделился мнением о противостоянии пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Представитель «Феррари» лидирует в общем зачёте пилотов, опережая гонщика «Ред Булл» на 27 очков.



«Макс пытается использовать любую возможность. Во время обгонов он действует более агрессивно. Для него этот подход работает. У него уникальный стиль пилотирования. При этом они оба очень мастеровитые. Но то, что может делать Макс с болидом с плохим балансом, просто поражает. Стиль Макса уникален.



Здорово, что они ведут борьбу за титул. Они хорошо знают друг друга, конкурировали в картинге. У них было множество инцидентов. Наверное, Шарль понимает Макса гораздо лучше, чем Хэмилтон, учитывая большой совместный опыт в младших сериях», — цитирует Баттона Total-Motorsport.