Онлайн-статистика гонок MotoGP — на «Чемпионате»

Сегодня, 1 мая, на автодроме «Херес» состоится гонка шестого этапа MotoGP сезона-2022. Старт Гран-при Испании MotoGP запланирован на 15:00 по московскому времени.
Редакция «Чемпионата» обращает внимание читателей, что во время всех гонок MotoGP на нашем сайте доступна онлайн-статистика: моментально отображаются отрывы между мотогонщиками после каждого круга гонки. До старта гонки доступна стартовая решётка, сразу после финиша — итоговый протокол и обновлённое положение в чемпионате мира. Следите за MotoGP на «Чемпионате»!
Гран-при Испании MotoGP. Гонка. Онлайн-статистика на «Чемпионате»
После пяти Гран-при сезона-2022 MotoGP в личном зачёте лидируют Фабио Куартараро и Алекс Ринс, набравшие по 69 очков. У идущего третьим Алекса Эспаргаро 66 баллов.
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