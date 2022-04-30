Идиятулин вошёл в историю RDS GP после победы в квалификации этапа на Moscow Raceway

Новый сезон Гран-при Российской дрифт-серии стартовал в Москве — 30 апреля на трассе Moscow Raceway прошла квалификация первого этапа. Настоящей сенсацией стал проезд Леонида Шнайдера — новичок команды «Форвард Авто» в первой же попытке показал 93 балла. Задав столь высокую планку, пилот долгое время возглавлял протоколы, но в итоге оказался только шестым. Вместе с ним в клуб «90+» вошли Григорий Гусев (Lukoil Racing Drift Team), который получил 91 балл; Роман Тиводар («Форвард Авто»), проехавший на 92 балла; Денис Мигаль (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), набравший 94 балла; а Георгий Чивчян («Форвард Авто») отметился проездом на 96 баллов.



Лучшие результаты в квалификации показали Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) с 97 баллами, Аркадий Цареградцев (Fail Crew Darkside) с 99 баллами, а победителем квалификации триумфально стал Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) – 100 баллов из 100. В Гран-при РДС уже очень давно никто не показывал в квалификации максимальный результат в 100 баллов. Этим фантастическим проездом, впечатлившим всех троих судей, Дамир Идиятулин вписал себя в историю дрифт-серии.



В топ-32 по итогам квалификации не смогли пробиться только двое пилотов. Владислав Шубадеров вовсе не принимал участия в борьбе за места в парных заездах, а вот Иван Никулин (Fail Crew Darkside) за оба квалификационных проезда получил ноль и тем самым прекратил своё участие в первом этапе RDS GP сезона 2022 года.



С учётом того, что в парные заезды вышли 26 из 28 участников квалификации, образовались сразу несколько дуэлей с одним пилотом. Место в топ-16 через «bye run» обеспечили себе все пилоты команд SINTEC FRESH AUTO DRIFT и «Форвард Авто», но Георгий Чивчян заставил поволноваться своих болельщиков. Решив проехать «bye run» в боевом режиме, Гоча ошибся, зацепил обочину и вылетел в гравий — Nissan Silvia S15 потребовалась эвакуация. Через «bye run» в топ-16 вышел Аркадий Цареградцев, а Сергей Кабаргин из-за технических проблем вынужден был сойти на стадии топ-32 (пилота STAR PЁR STARS AIMOL подвела коробка передач его Flanker F).



Единственным OMT-заездом дня стала дуэль Магомеда Омарова (Lukoil Racing Drift Team) и Антона Клямко (Carville Racing), а в остальных заездах судьба путёвки в топ-16 определялась либо решением судей, либо ошибками пилотов, которые своими помарками на трассе не оставили себе шансов пройти дальше по турнирной таблице.



Борьба за победу на первом этапе Гран-при Российской дрифт-серии сезона-2022 продолжится на трассе Moscow Raceway 1 мая — парные заезды топ-16 стартуют в 13:00.



RDS GP-2022. Moscow Raceway. Топ-16:



Дамир Идиятулин — Дмитрий Ермохин

Григорий Гусев — Никита Шиков

Георгий Чивчян — Антон Дмитриенко

Денис Мигаль — Фёдор Дзежиц

Аркадий Цареградцев — Степан Азаров

Роман Тиводар — Магомед Омаров

Евгений Лосев — Чарльз Нг

Леонид Шнайдер — Евгений Ружейников.