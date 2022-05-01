Росберг: поверьте мне, в этот момент борьба Ферстаппена и Леклера станет более яростной

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о соперничестве пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппени и Шарля Леклера из «Феррари» в нынешнем сезоне «Королевских гонок».



«Сейчас мы видим новую битву, которая разворачивается между Шарлем Леклерком и Максом Ферстаппеном, и это отличные новости. Мне кажется, что, по сути, всё начинается с того же, на чём мы остановились в прошлом году. Только сейчас Макс сражается не с Льюисом. Теперь мы видим борьбу Ферстаппена и Леклера. И наблюдать за этой битвой так же приятно.



Пока всё не так пламенно, но, поверьте мне, если они будут продолжать в том же духе, наступит время, когда они столкнутся. Вот в этот момент их борьба и станет более яростной. Я в предвкушении», — приводит слова Росберга Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.