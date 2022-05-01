Росберг: поверьте мне, в этот момент борьба Ферстаппена и Леклера станет более яростной

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о соперничестве пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппени и Шарля Леклера из «Феррари» в нынешнем сезоне «Королевских гонок».
«Сейчас мы видим новую битву, которая разворачивается между Шарлем Леклерком и Максом Ферстаппеном, и это отличные новости. Мне кажется, что, по сути, всё начинается с того же, на чём мы остановились в прошлом году. Только сейчас Макс сражается не с Льюисом. Теперь мы видим борьбу Ферстаппена и Леклера. И наблюдать за этой битвой так же приятно.
Пока всё не так пламенно, но, поверьте мне, если они будут продолжать в том же духе, наступит время, когда они столкнутся. Вот в этот момент их борьба и станет более яростной. Я в предвкушении», — приводит слова Росберга Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.
- 1 мая 2022
-
14:06
-
13:03
-
12:06
-
12:00
-
10:59
-
10:24
-
09:27
-
00:49
- 30 апреля 2022
-
23:46
-
22:15
-
21:13
-
20:54
-
19:49
-
19:44
-
17:40
-
15:59
-
15:28
-
14:32
-
13:50
-
12:56
-
12:04
-
11:24
-
10:28
-
09:49
-
00:52
- 29 апреля 2022
-
23:05
-
21:35
-
20:32
-
19:52
-
18:13
-
17:51
-
16:24
-
16:17
-
15:19
-
15:15