«Извини, мы все виноваты перед тобой, Льюис». Попов — о ситуации «Мерседеса» с Хэмилтоном

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о ситуации с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтона и его возможном уходе из команды на фоне неудовлетворительных результатов.
«С Тото уже было некое начало напряжённости. Даже если после гонки Тото извинялся, и даже в перебор, как мы все сказали относительно Джорджа, потому что это было глуповато — Джордж же уже четыре гонки в топ-5 приезжает. Но начинается «здесь у нас полный хлам, а не машина, она вообще никуда ехать не может; извини, мы все виноваты перед тобой, Льюис, и так далее».
Но факт остаётся фактом — он только тринадцатый, и все уже начинают думать, что ему вдруг может надоесть. Он-то надеялся на восьмой титул, чтобы перебить Шумахера. А вместо этого не то что до победы — до подиума далеко. Хотя в первой же гонке подиум был. Плюс возможны обновления», — сказал Попов на своём канале в YouTube.
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