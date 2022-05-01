Нильс Виттих выздоровел и станет гоночным директором на Гран-при Майами

Гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих сможет принять участие в Гран-при Майами, сообщает The Race. Напомним, ранее оба гоночных директора сдали положительный тест на COVID-19, после чего сообщалось о том, что эту роль во время гоночного уик-энда в Майами может занять Херби Блаш, Колин Хейвуд или Скотт Элкинс.

Виттих сдал отрицательный тест на COVID-19 в конце этой недели. Это позволит ему приступить к обязанностям директора гонки, как и планировалось изначально.

Гран-при Майами состоится на следующих выходных. На данный момент зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 59 очков. Третьим идёт его напарник Серхио Перес (54).