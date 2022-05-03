Ньюи рассказал, чем отличается подготовка к гонкам Феттеля от подготовки Ферстаппена

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, как тщательно готовился к своим гонкам пилот Себастьян Феттель, когда выступал за австрийскую команду.

«Себастьян Феттель очень подробно анализировал свои гонки. Разговоры продолжались довольно долго. Себ оставался надолго до вечера, просматривал онборды, изучал данные, разговаривал со своим инженером. Это то, что работало для него, и я вовсе не критикую его за это. Макс же не настолько уходит во всё это, он в этом плане нашёл свою золотую середину.

Финны, такие как Мика Хаккинен и Кими Райкконен, на брифинге говорили всего пять слов, и больше вы их не видели! С Микой, в частности, я работал довольно тесно, с Кими — в меньшей степени. Если потратить время на то, чтобы понять его язык — ведь он описывал вещи иначе, чем, скажем, типичный английский гонщик, — то, хотя он был краток и лаконичен, он очень хорошо указывал на то, что ему нужно, чтобы ехать быстрее.

В противоположном случае некоторые другие гонщики будут бесконечно говорить без умолку о своём круге. Когда они доходят до 17-го поворота, ты совершенно забываешь, что было во втором, и засыпаешь», — приводит слова Ньюи The Race.