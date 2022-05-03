После прихода «Порше» и «Ауди» в Формулу-1 у Ферстаппена может появиться немецкий напарник
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Исполнительный директор «Фольксвагена» Герберт Дисс рассказал о намерении компании относительно прихода в Формулу-1. Ранее сообщалось, что бренды «Ауди» и «Порше» собираются начать выступление в «Королевских гонках» в 2026 году, когда в силу вступит новый моторный регламент.
«Мы обязательно постараемся нанять немецких пилотов в две наши команды», — приводит слова Дисса Motorsport Italia.
Ожидается, что «Порше» станет партнёром-мотористом «Ред Булл», в то время как «Ауди» купит одну из действующих команд чемпионата мира. Таким образом, в 2026 году у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена может появиться новый напарник – немец по национальности.
Ранее Дисс объяснил, почему «Ауди» и «Порше» решили прийти в Формулу-1.
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