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Алексей Попов прокомментировал новость о приходе «Порше» и «Ауди» в Формулу-1

Алексей Попов прокомментировал новость о приходе «Порше» и «Ауди» в Формулу-1
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Знаменитый российский комментатор Алексей Попов отреагировал на новость о том, что немецкие производители «Порше» и «Ауди» приняли решение участвовать в Формуле-1.

«Херберт Дисс, глава концерна «Фольксваген», по этому поводу сказал: «Знаете, если бы мы сейчас не согласились, то пришлось бы ещё 10 лет ждать». Не все члены директоров там были «За», но похоже они понимают, что это будут не такие большие расходы, зато это будет хорошим подспорьем для таких брендов как «Порше» и «Ауди».

Больше никаких подробностей он не рассказал, даже не подтвердил, что действительно «Порше» будет работать с «Ред Буллом». Сказал лишь о том, что надо дождаться, когда «Фиат» полностью утвердит мотор, «Порше» уже работает, «Ауди» пока не начинала ещё. Из чего мы делаем вывод, что будут делать два разных мотора в одной группе.

В общем, вроде как и есть новость, а вроде как и нет. Я уже 20 лет слышу эти истории про приход каких-либо групп из концерна «Фольксвагена», — сказал Попов на своём YouTube-канале.

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