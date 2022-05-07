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Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 7 мая, состоится квалификация пятого этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Майами. Этап принимает Международный автодром в Майами. Начало квалификации запланировано на 23:00 мск.

После четырёх первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Майами. Онлайн-трансляция квалификации

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