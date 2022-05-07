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Британка Чедвик выиграла первую гонку сезона W Series

Британка Чедвик выиграла первую гонку сезона W Series
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Двукратная чемпионка W Series Джейми Чедвик одержала победу в первой гонке сезона-2022. Стартовый этап проходил в Майами (США), где в эти же дни проводится Гран-при Майами Формулы-1.

Чедвик лидировала на протяжении практически всей дистанции. Но в концовке вперёд вышла Эмма Кимилайнен. После этого гонка прервалась из-за появления на трассе машины безопасности.

А на последнем круге Чедвик удалось вернуть себе лидерство. Кимилайнен в концовке столкнулась с Мартой Гарсией, соперницы вели борьбу за второе место. В итоге финская спортсменка стала лишь последней.

Что касается Гарсии, то она финишировала второй. Тройку лучших замкнула Джессика Хокинс. Она впервые в карьере поднялась на подиум в W Series.

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