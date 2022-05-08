«C таким покрытием мы не сможем устроить шоу». Норрис раскритиковал трассу в Майами

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу трассы в Майами.
«Все хотят увидеть хорошую гонку и настоящее развлечение, но нам приходится иметь дело с экспериментальным покрытием трассы. На нас возлагается столько надежд, а Формула-1 просто пробует разные варианты с покрытием, это не очень хорошо. Мы не сможем устроить хорошее шоу.
Это не наша вина. Но это позор. Думаю, если бы это было покрытие, как, например, в Саудовской Аравии, то сцепление было бы отличным даже при высокой температуре. И в такой ситуации все с интересом ждали бы воскресного заезда – мы могли бы использовать разные траектории, атаковать широко, делать что угодно. Вместо этого мы оказались в ситуации, где всем нужно ехать по одной линии», — приводит слова Норриса The Race.
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