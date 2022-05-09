Норрис объяснил, почему не очень сильно расстроился из-за аварии с Гасли

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу столкновения с гонщиком «Альфа Таури» Пьером Гасли на Гран-при Майами.

«Тяжёлый день. Очевидно, что все закончилось не так, как мы хотели. Я думаю, что столкновение с Пьером было просто неудачным стечением обстоятельств. Я мог бы оставить немного больше места, но и он тоже, и в итоге мы просто столкнулись. К счастью, мы не потеряли много очков. Может быть, одно или два очка, но даже их всегда приятно иметь. Да, немного жаль, но такое случается. Мы постараемся вернуться и добиться большего в следующий раз», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Ранее сам Гасли рассказал, почему его команда приняла решение продолжить гонку, несмотря на столкновение с Фернандо Алонсо («Альпин»).