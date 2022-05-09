Вильнёв: Ферстаппен доказал, что заслужил титул в 2021 году
Поделиться
Чемпион мира 1997 года канадец Жак Вильнёв поделился мнением о выступлениях нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в последних двух гонках — Гран-при Эмилии-Романьи и Гран-при Майами.
«Макс определённо показал в последних двух гонках, что он заслужил свой титул в прошлом сезоне. Он пилотирует почти безупречно, а если и допускает ошибки, то исправляет их», — приводит слова Жака Вильнёва Formule1.nl.
Ферстаппен одержал две победы в последних двух гонках, всего на счету голландца три победы в пяти Гран-при в сезоне-2022. Он занимает вторую позицию в личном зачёте чемпионата мира, уступая лидеру, гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, 19 очков. На счету Леклера две победы в нынешнем сезоне.
Комментарии
- 9 мая 2022
-
18:39
-
17:16
-
16:41
-
16:16
-
15:30
-
15:02
-
13:51
-
13:05
-
13:02
-
12:13
-
12:10
-
11:57
-
11:24
-
09:31
-
02:59
-
02:42
-
02:30
-
02:22
-
02:15
-
02:11
-
02:02
-
01:58
-
01:51
-
01:48
-
01:42
-
01:38
-
00:45
-
00:45
-
00:43
-
00:37
-
00:28
-
00:23
-
00:10
- 8 мая 2022
-
23:06
-
22:32
Партнерский контент