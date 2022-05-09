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Вильнёв: Ферстаппен доказал, что заслужил титул в 2021 году

Вильнёв: Ферстаппен доказал, что заслужил титул в 2021 году
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Чемпион мира 1997 года канадец Жак Вильнёв поделился мнением о выступлениях нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в последних двух гонках — Гран-при Эмилии-Романьи и Гран-при Майами.

«Макс определённо показал в последних двух гонках, что он заслужил свой титул в прошлом сезоне. Он пилотирует почти безупречно, а если и допускает ошибки, то исправляет их», — приводит слова Жака Вильнёва Formule1.nl.

Ферстаппен одержал две победы в последних двух гонках, всего на счету голландца три победы в пяти Гран-при в сезоне-2022. Он занимает вторую позицию в личном зачёте чемпионата мира, уступая лидеру, гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, 19 очков. На счету Леклера две победы в нынешнем сезоне.

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