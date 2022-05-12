RDS EUROPE стартует в ближайший уик-энд в Рязани

Уже в ближайшие выходные, 14-15 мая, стартует всероссийский чемпионат по дрифту RDS EUROPE 2022. Первый этап пройдёт в Рязани на знаменитой трассе «Атрон». Заезды тут отличаются особой зрелищностью. Сначала постановка в легендарную «стену-магнит» – так её прозвали за то, что она будто «притягивает» пилотов, причём далеко не все могут справиться с этим притяжением и продолжить соревнование на невредимом автомобиле. Затем – конфигурация, которая обеспечивает близкие парные проезды в клубах дыма.



Обзор на всю трассу – превосходный со всех мест на любой трибуне. Кстати, в Рязани у RDS EUROPE «эксклюзив», ведь другие серии RDS не проводят здесь этапы в 2022 году.



Интересный этап обещает и хороший состав пилотов: к лидерам прошлых лет присоединились новые громкие имена и команды. Среди них — известные пилоты дрифта, включая некоторых пилотов RDS GP, которые в этом сезоне решили ехать в RDS EUROPE, и гонщики из других дисциплин автоспорта.



Впервые в истории чемпионата одну из команд поддерживает ведущее спортивное издание Championat.com. С узнаваемым ярко-оранжевым брендингом на ливрее выступит команда WEGO, в составе которой опытные пилоты: Дмитрий Добровольский на Nissan Silvia S14, Тимофей Добровольский на Nissan Silvia S14 и Павел Киселев на Nissan Laurel (Владивосток).

Всего на первый этап RDS EUROPE в Рязани заявлены более 50 участников: здесь и классика дрифта, и уникальные инженерные решения. Каждый автомобиль зрители могут детально рассмотреть, ведь вход в парк сервиса и на автограф-сессию открыт по всем категориям билетов.



В субботу, 14 мая, пройдут тренировки и квалификация (одиночные заезды всех заявленных пилотов). В воскресенье, 15 мая, состоятся парные заезды Топ-32, парад пилотов, автограф-сессия и награждение призёров.

Билеты в продаже. Прямая трансляция соревнований будет доступна на платформе RDS TV бесплатно.