В «Сузуки» подтвердили намерение уйти из MotoGP
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Японская компания Suzuki Motor Corporation официально подтвердила, что намерена покинуть чемпионат мира по мотогонкам MotoGP по окончании сезона-2022. Однако «Сузуки» ещё необходимо договориться с чемпионатом об условиях ухода, поскольку ранее компания гарантировала своё участие в MotoGP в ближайшие годы.
«Мы обсуждаем с [промоутером чемпионата] Dorna возможность прекращения нашего участия в MotoGP в конце 2022 года. К сожалению, нынешняя экономическая ситуация и необходимость сконцентрировать усилия на серьёзных изменениях, с которыми сейчас сталкивается автомобильный сектор, вынуждают „Сузуки“ перенести расходы и людские ресурсы на развитие новых технологий», — гласит официальное заявление японской компании.
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