Канадскому журналисту пришлось извиняться за пост об увольнении Латифи из «Уильямса»

Канадский журналист Норрис Макдональд был вынужден извиниться за ложную информацию об увольнении Николаса Латифи.
«Николас Латифи из Торонто был уволен из „Уильямса“. Два важных момента: „Уильямсу“ лучше подготовить много денег, потому что их ждёт адский судебный процесс, а его замене, Нику де Врису, лучше бы постараться получше справляться с этой свинской машиной, что весьма сомнительно», — написал Макдональд в своих социальных сетях.
Вскоре информацию об увольнении Латифи была опровергнута, что вынудило Макдональда принести извинения.
«Поправка. Николас Латифи останется пилотом „Уильямса“ в обозримом будущем. Информация, которую я получил сегодня ранее, была неверной. Неважно, сколько вам лет, важно усвоить урок — прежде чем что-то сделать, убедитесь, что сделаете это правильно. Мои извинения Николасу Латифи», — написал во втором посте Макдональд.
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