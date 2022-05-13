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Канадскому журналисту пришлось извиняться за пост об увольнении Латифи из «Уильямса»

Канадскому журналисту пришлось извиняться за пост об увольнении Латифи из «Уильямса»
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Канадский журналист Норрис Макдональд был вынужден извиниться за ложную информацию об увольнении Николаса Латифи.

«Николас Латифи из Торонто был уволен из „Уильямса“. Два важных момента: „Уильямсу“ лучше подготовить много денег, потому что их ждёт адский судебный процесс, а его замене, Нику де Врису, лучше бы постараться получше справляться с этой свинской машиной, что весьма сомнительно», — написал Макдональд в своих социальных сетях.

Вскоре информацию об увольнении Латифи была опровергнута, что вынудило Макдональда принести извинения.

«Поправка. Николас Латифи останется пилотом „Уильямса“ в обозримом будущем. Информация, которую я получил сегодня ранее, была неверной. Неважно, сколько вам лет, важно усвоить урок — прежде чем что-то сделать, убедитесь, что сделаете это правильно. Мои извинения Николасу Латифи», — написал во втором посте Макдональд.

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