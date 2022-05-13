Росс Браун: современная Формула-1 пришлась бы Михаэлю Шумахеру по душе
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Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер был бы доволен современным чемпионатом. Одной из основных причин Браун назвал смену технического регламента, поскольку Шумахер — старший любил заниматься доводкой машины.
«Да, современная Формула-1 пришлась бы Михаэлю Шумахеру по душе. Михаэль почти всегда был последним, кто уходил из паддока в субботу вечером накануне гонки. Он зачастую сидел вместе со мной и моими инженерами и часами изучал данные и цифры. Сейчас ему было бы очень интересно анализировать все эти новые данные вместе с инженерами. Он был бы очень хорош в эту новую эру. Михаэлю однозначно понравилась бы новая Формула-1», — приводит слова Росса Брауна PlanetF1.
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