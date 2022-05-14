«Кто выше?» Пилот Формулы-1 приняли участие в забавных соревнованиях

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала новый, первый в этом сезоне ролик из соревнований Grill the Grid, в котором действующие пилоты Формулы-1 отвечают на окологоночные вопросы.



На этот раз перед пилотами стояла непростая задача — нужно было в правильном порядке расставить все 20 гонщиков по росту.



Лучше всех с этой задачей справился Николас Латифи, набравший по итогам соревнований 16 очков. На один балл меньше набрали Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс. Четвёртое место поделили Шарль Леклер и Даниэль Риккардо.

Весьма интересная тактика Валттери Боттаса с расположением большинства пилотов на одном уровне принесла ему всего лишь восемь очков, из-за чего он оказался лишь 16-м в этих шутливых соревнованиях.

Худшим в этом вопросе стал Алекс Албон, набрав всего семь очков.

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