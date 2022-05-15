Источник: «Астон Мартин» подготовит к Барселоне лишь один новый болид и отдаст его Строллу

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» успеет подготовить только один обновлённый болид к Гран-при Испании. На нём выступит Лэнс Стролл. Себастьян Феттель выступит со старой версией машины, сообщает журналист Formula1a.uno Джулиано Дукесса.

По сообщениям Auto Motor und Sport, команда оставит широкие понтоны, но при этом сильно сузит заднюю часть. Возможно, машина станет похожа на новую версию болида «Феррари».

После пяти стартовых этапов Гран-при «Астон Мартин» имеет в своём активе шесть набранных очков. Четыре из них заработал немец Себастьян Феттель, остальные два команда получила благодаря усилиям Лэнса Стролла. Оба пилота находятся за пределами топ-10 в зачёте пилотов. Возглавляет таблицу монегасский гонщик «Феррари» Шарль Леклер. На его счету уже 104 балла.