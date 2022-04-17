На что рассчитывает Феттель? Карьера немецкого экс-чемпиона клонится к закату

В следующем году последнему титулу Феттеля исполнится десять лет — тогда, в 2013-м, Себ был на вершине Формулы-1: четвёртое чемпионство с «Ред Булл» сделало его самым успешным гонщиком на стартовой решётке, а девять побед подряд стали новым рекордом чемпионата.

Но сегодня о тех победах немца напоминают лишь статистические справочники, а его карьера, кажется, окончательно покатилась по наклонной.

Из лидера в середняки

Проблемы у Феттеля начались в 2014-м, когда его новым напарником стал Даниэль Риккардо: австралиец оказался сильнее в квалификации, набрал почти в полтора раза больше очков и одержал три победы. Действующий же чемпион тогда не выиграл ни одной гонки, а под конец сезона перешёл в «Феррари».

Себа в Маранелло пригласил Марко Маттиачи — он рассчитывал, что немец станет новым лидером команды вместо Фернандо Алонсо, с которым «Феррари» так и не удалось выиграть чемпионат. Но и с Феттелем тоже не вышло: в 2015-2016 годах машина была недостаточно быстра, в 2017-м — недостаточно надёжна, ну а затем немец начал чудить сам.

Сход Феттеля на Гран-при Германии 2018 года Фото: Getty Images

Поворотным моментом в карьере Феттеля стал Гран-при Германии 2018 года. За 15 кругов до финиша Себ уверенно лидировал — и доберись он до клетчатого флага, то по меньшей мере на 15 очков опережал бы Хэмилтона. Но в узком 13-м повороте «Феррари» немца соскользнула в гравий, доехала до отбойника и наглухо застряла — сход.

Феттель потерял лидерство в общем зачёте и с тех пор лишь отставал от Льюиса, который за два этапа до конца сезона гарантировал себе пятое чемпионство — Себ потерял статус самого титулованного гонщика на стартовой решётке. Хуже того — немец совершал новые и новые ошибки, а с приходом Леклера практически сразу лишился статуса первого номера команды.

Надежда на Стролла

После расставания с «Феррари» Себ перешёл в «Астон Мартин» — проект, который выглядел чрезвычайно перспективно. В момент, когда Феттель подписал контракт, «розовые Мерседесы» Стролла занимали четвёртое место Кубка конструкторов (даже «Феррари» в тот момент была позади). Было понятно, что на устаревших немецких разработках команда долго не протянет, но Лоуренс запустил строительство новой базы, у проекта появился заводской статус — пусть и формально.

В сезоне-2021 «Астон Мартин» предсказуемо оказался в середине таблицы — усечение рабочей плоскости днища инженерам компенсировать не удалось, тем не менее Феттель блестяще выступил в Монако и поднялся на подиумы в Баку и Будапеште. Однако на этом успехи закончились: в дальнейшем Себастьян не финишировал выше седьмой позиции (этап в Спа не считаем), притом что даже Строллу в Катаре удалось дотянуться до шестого места. Экс-чемпион завершил сезон на 12-й строчке общего зачёта, Лэнс занял 13-е место.

Второе место в Баку в 2021 году — последний на данный момент подиум Феттеля Фото: Mark Thompson/Getty Images

А сегодня даже о таких результатах «Астон Мартин» остаётся лишь мечтать: новая машина оказалась нестабильной и медленной, за три этапа её пилотам лишь один раз удалось выйти из первого сегмента квалификации (Стролл был 15-м в Джидде), а в Кубке конструкторов до сих пор нет ни одного очка.

Более того, проект, который казался перспективным, уже таковым не выглядит — вместо Отмара Зафнауэра, блестяще работавшего в «Форс Индия» и «Рейсинг Пойнт», пришёл Майк Крак, который так ничего и не добился на посту руководителя BMW в DTM. Самим Краком руководит Мартин Уитмарш, при котором «Макларен» в первой половине 2010-х скатился из лидеров в середняки.

Что делать дальше?

Переход Феттеля в «Астон Мартин» в паддоке поддерживали — приятно было видеть, что немец после унизительного поражения от Леклера не сдаётся и готов бороться дальше. Но за что бороться четырёхкратному чемпиону мира в составе команды-аутсайдера? В данный момент «Астон Мартин» не способна бороться на то что за подиумы — даже очки пока недосягаемы. Всё идёт к тому, что победа в Сингапуре в 2019-м так и останется для Себа последней.

Перспективы, которые выглядели соблазнительно в 2020-м, сейчас поблекли, и маловероятно, что «Астон Мартин» в течение двух-трёх лет превратится в мощного середняка, каким был раньше. И к чему тогда немцу оставаться с командой? Продолжать просто ради продолжения — как Кими Райкконен в последние годы?

Себастьян Феттель на тестах машины 2022 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Можно было бы представить Феттеля в гонках на выносливость или IndyCar, но нужны ли они самому немцу? Гонки на выносливость пока в кризисе (в топовом классе Hypercar на старт первого этапа вышли лишь четыре машины), а для перехода в IndyCar необходимо переезжать в США — готов ли Себ полностью менять жизнь ради гонок, которые (при всей любви автора к ним) куда менее престижны?

В последнее время Феттель намного чаще рассуждает о борьбе с неравенством и проблемах антропогенного изменения климата, и возможно это тот самый момент, когда немцу стоит переключиться на что-то более общественно полезное, чем гонки по кругу. Сейчас всё выглядит так, что на этом поприще у него перспектив больше, чем в Формуле-1.