Отмар Зафнауэр: не знаю, что происходит в «Уильямсе», но до меня дошли кое-какие слухи

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр признался, что не владеет информацией относительно того, что происходит в «Уильямсе». Ранее не раз сообщалось, что британская команда планирует расстаться со своим канадским гонщиком Николасом Латифи.
«Я не знаю, что происходит в «Уильямсе», но до меня дошли кое-какие слухи. Раньше, когда «Макларен» обращался к нам по поводу Пиастри, мы отвечали положительно. Роль резервного пилота имеет свои преимущества. Так что мы держим в голове разные варианты. Но что касается того, что происходит в «Уильямсе», то я всё-таки не знаю», — приводит слова Зафнауэра издание Motorsport.
В Кубке конструкторов Формулы-1 «Альпин» после пяти Гран-при занимает шестое место, имея в активе 26 очков, «Уильямс» с тремя баллами занимает последнее место.
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