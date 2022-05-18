Шарль Леклер: надеюсь, обновления помогут «Феррари» снова бросить вызов «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение, что предстоящие обновления помогут его команде ещё лучше бороться с «Ред Булл».



«Темп «Ред Булл» в Майами? На самом деле у меня нет никакого беспокойства по этому поводу. Конечно, они становятся лучше и лучше. Но мне кажется, что мы все этого ждали. «Ред Булл» — очень сильная команда. Разве в этом кто-то сомневался?



Что касается «Феррари», то я уверен в нашей команде. В скором времени мы внесём необходимые обновления, которые вернут нас на вершину. Мы проводим хорошую работу и на самом деле мы здорово трудились последние несколько лет, чтобы в итоге вернуться на первое место. Поэтому я и надеюсь, что предстоящие обновления помогут нам снова бросить вызов «Ред Булл», — приводит слова Леклера Racingnews365.

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