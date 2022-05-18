Тото Вольф: теперь Ферстаппену всё будет удаваться намного проще

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что в нынешнем сезоне Формулы-1 пилоту австрийской команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену будет легче показать хороший результат, чем в прошлом году.



«В прошлом году Макс пилотировал более плохую машину, делая это порой агрессивно, и выиграл титул. Теперь в его распоряжении есть самый быстрый болид, и ему всё будет удаваться намного проще», — приводит слова Вольфа издание Sport24 Auto.



После пяти Гран-при Формулы-1 Ферстаппен занимает второе место, имея в активе 85 очков. На счету гонщика «Феррари» Шарля Леклера, возглавляющего рейтинг, 104 балла.



Ранее мнением о Леклере и Ферстаппене поделился экс-пилот «Королевских гонок» Синдзи Накано.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: