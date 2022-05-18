Хорнер: ГП Монако сейчас существует только из-за наследия и истории. Там нет развития

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу этапа Формулы-1 в Монако.

«Я думаю, если бы трасса в Монако была новой и мы бы знали все условия, которые сохраняются там сейчас, то её никогда бы не приняли в календарь. Гран-при Монако сейчас существует только из-за наследия и истории — вот и всё. Я думаю, что они должны развиваться. Если вы стоите на месте, то вы идёте назад, и это относится ко всем аспектам спорта», — приводит слова Хорнера GrandPX.news.

Также Хорнера поддержали и в «Хаасе».

«Нам всегда нужно эволюционировать и развиваться, и если сохранение актуальности означает, что трасса должна измениться, то я думаю, что она должна измениться. Мы не можем жить прошлым. Надеюсь, Монако останется в календаре при благоприятных обстоятельствах», — сказал Гюнтер Штайнер.