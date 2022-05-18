Вольф отреагировал на высказывания о том, что Расселл сместил Хэмилтона в команде

Босс «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу слов чемпиона мира 1997 года Жака Вильнёва о том, что пилот команды Джордж Расселл сместил Льюиса Хэмилтона с позиции первого пилота.

«Я не слышал эти высказывания. Но вообще мне становится смешно, когда такое говорят. Джордж молодец, он отлично справляется со своей работой, но ничего другого мы от него и не ждали.



Говорят, что Льюиса больше заботит история с украшениями, чем гонки? Я лично ничего такого не заметил. Всё это выдумки прессы», — сказал Вольф в интервью газете OE24.

Ранее Вольф высказал мнение, что в нынешнем сезоне Формулы-1 пилоту австрийской команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену будет легче показать хороший результат, чем в прошлом году.